Carburante per diesel nei cruciverba: la soluzione è Gasolio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Carburante per diesel' è 'Gasolio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GASOLIO

Curiosità e Significato di "Gasolio"

Il gasolio è un tipo di carburante utilizzato principalmente nei motori diesel. È un'idrocarburo derivato dal petrolio, caratterizzato da una maggiore densità e un punto di infiammabilità più alto rispetto alla benzina. È preferito per veicoli pesanti e macchinari industriali per la sua efficienza e potenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Carburante per i motori DieselCarburante per naviTurbo DieselLa sigla su certi diesel VolkswagenCarburante per aviogetti

Come si scrive la soluzione: Gasolio

Hai davanti la definizione "Carburante per diesel" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

A Ancona

S Savona

O Otranto

L Livorno

I Imola

O Otranto

