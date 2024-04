La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo è Raperonzolo. FIABA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La fiaba è una narrazione originaria della tradizione popolare, caratterizzata da racconti medio-brevi e centrati su avvenimenti e personaggi fantastici (fate, orchi, giganti e così via) coinvolti in storie aventi, a volte, un sottinteso intento formativo o di crescita morale. Nonostante la tendenza generalizzata a considerare la fiaba e la favola come la stessa cosa e i due termini sinonimi, si tratta invece di generi ben distinti: la favola, basata su canoni realistici, è un componimento estremamente corto, in genere della durata di poche righe, con protagonisti animali dal comportamento antropomorfizzato o esseri inanimati. La trama ...

fiaba ( approfondimento) f sing (pl.: fiabe)

(letteratura) (mitologia) (antropologia) narrazione originaria della tradizione popolare, caratterizzata da brevi racconti incentrati su avvenimenti e personaggi di fantasia, coinvolti in storie che a volte contengono un implicito intento di formazione o crescita morale

Sillabazione

fià | ba

Pronuncia

IPA: /'fjaba/

Etimologia / Derivazione

dal latino flaba che deriva dal latino fabula -derivazione di fari cioè "parlare"- ossia "parlata, raccontata"

Sinonimi

favola, fola, racconto, storia, novella, leggenda, mito

(senso figurato) bugia, menzogna, invenzione, chiacchiera, fandonia, frottola, ciancia, balla, fola

Parole derivate

fiabesco

Termini correlati