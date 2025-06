Incanta il bimbetto che l ascolta nei cruciverba: la soluzione è Fiaba

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Incanta il bimbetto che l ascolta' è 'Fiaba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIABA

Curiosità e Significato di Fiaba

La soluzione Fiaba di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fiaba per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Fiaba? La parola fiaba indica una storia fantastica e magica, spesso raccontata per intrattenere e insegnare ai bambini. Incanta il bimbetto che l'ascolta, trasportandolo in mondi immaginari pieni di creature straordinarie e avventure meravigliose. È un modo per stimolare la fantasia e il desiderio di sognare, rendendo speciale ogni momento di ascolto e scoperta.

Come si scrive la soluzione Fiaba

Se ti sei imbattuto nella definizione "Incanta il bimbetto che l ascolta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

A Ancona

B Bologna

A Ancona

