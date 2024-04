La Soluzione ♚ Il punto che attrae l ago La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il punto che attrae l ago. NORD Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il punto che attrae l ago: Il nord o settentrione (anticamente anche norte) , è uno dei quattro punti o direzioni cardinali. È opposto al sud e perpendicolare a est e ovest. Nello specifico della cultura occidentale, il nord è il punto cardinale principale usato (esplicitamente o implicitamente) per definire le altre direzioni. È la direzione a sinistra dell'osservatore orientato verso est e a destra di quello orientato verso ovest. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il nord o settentrione (anticamente anche norte) , è uno dei quattro punti o direzioni cardinali. È opposto al sud e perpendicolare a est e ovest. Nello specifico della cultura occidentale, il nord è il punto cardinale principale usato (esplicitamente o implicitamente) per definire le altre direzioni. È la direzione a sinistra dell'osservatore orientato verso est e a destra di quello orientato verso ovest. nord ( approfondimento) m (non numerabile) regione settentrionale (geografia) uno dei quattro punti cardinali, situato perpendicolarmente sulla carta geografica tra ovest ed est, opposto al sud Berlino è più a nord di Londra (per estensione) qualsiasi zona geografica economicamente avanzata (in particolare) nord Italia Sillabazione lemma non sillababile Pronuncia IPA: /'nrd/ Etimologia / Derivazione dallo spagnolo norte Sinonimi nordico, settentrionale, boreale

borea, settentrione, tramontana, mezzanotte

parte settentrionale Contrari meridionale

sud, meridione, mezzogiorno

Meta turistica norvegese; Vinsero la guerra di Secessione; Un punto in capo al mondo; Punto nevralgico del traffico; Il punto opposto al Nadir; La attrae la luce; Attrae i passanti;

NORD

La risposta verificata di 4 lettere per risolvere 'Il punto che attrae l ago' è NORD.