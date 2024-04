La Soluzione ♚ Meta turistica norvegese La definizione e la soluzione di 8 lettere: Meta turistica norvegese. CAPO NORD Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Meta turistica norvegese: Capo Nord (Nordkapp in norvegese) è un promontorio che dà origine ad una falesia; si trova sulla punta nord dell'isola di Magerøya, nella parte più settentrionale della Norvegia, nella regione di Nord-Norge, compresa politicamente nella contea di Finnmark e più precisamente nel comune di Nordkapp. Il suo nome è dovuto all'esploratore inglese Richard Chancellor che così lo battezzò, dopo esservi approdato nel 1553, durante la spedizione per la ricerca del passaggio a nord-est. A Capo Nord è presente un centro turistico costruito nel 1988 sull'altopiano. Insieme ad esso sono presenti anche una caffetteria, un ristorante, un ufficio postale, ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Capo Nord (Nordkapp in norvegese) è un promontorio che dà origine ad una falesia; si trova sulla punta nord dell'isola di Magerøya, nella parte più settentrionale della Norvegia, nella regione di Nord-Norge, compresa politicamente nella contea di Finnmark e più precisamente nel comune di Nordkapp. Il suo nome è dovuto all'esploratore inglese Richard Chancellor che così lo battezzò, dopo esservi approdato nel 1553, durante la spedizione per la ricerca del passaggio a nord-est. A Capo Nord è presente un centro turistico costruito nel 1988 sull'altopiano. Insieme ad esso sono presenti anche una caffetteria, un ristorante, un ufficio postale, ... cardinale (pl.: cardinali) che svolge le funzioni di un cardine cioè che è essenziale le fondamenta cardinali di una teoria scientifica (geografia) i quattro punti cardinali terrestri: nord, ovest, sud, est (matematica) numeri cardinali, numeri che definiscono quanti oggetti sono presenti in un insieme (grammatica) numerali cardinali, numeri espressi sotto forma di aggettivo cinquanta è un aggettivo numerale cardinale (linguistica) le vocali cardinali, otto vocali fondamentali nelle convenzioni internazionali (anatomia) vene cardinali, le prime ramificazioni venose che compaiono negli embrioni Sostantivo cardinale ( approfondimento) m (pl.: cardinali) (zoologia) (ornitologia) uccello passeraceo della famiglia dei Fringillidi, dal piumaggio rosso fuoco con un ciuffo appuntito, la sua classificazione scientifica è Richmondena cardinalis ( tassonomia) (zoologia) (ittiologia) pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia Characidae, la sua classificazione scientifica è Paracheirodon axelrodi ( tassonomia) pietanza molto gustosa cibo da cardinale (architettura) pietra utilizzata come architrave per porte o finestre (per estensione) pietre laterali di porte o finestre nel quale vengono inseriti i cardini (religione) (cristianesimo) religioso consacrato della Chiesa Cattolica elevato dal Vescovo di Roma al titolo della suprema dignità ecclesiastica seconda nella gerarchia apostolica a quella del Sommo Pontefice per l'importanza della propria missione di servizio. Cardinale di Curia : che appartiene a Congregazioni di Roma o ad uno dei dicasteri vaticani,

Altre Definizioni con capo nord; meta; turistica; norvegese; La meta della gita 4803 Latina |; La meta degli arrampicatori; È la meta degli arrampicatori; Meta turistica indonesiana; Una residenza turistica; Una meta turistica pugliese; Un Capo norvegese; Celebre esploratore norvegese;

La risposta a Meta turistica norvegese

CAPO NORD

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Meta turistica norvegese' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.