La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il preparatore sportivo. TRAINER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

trainer m inv

(forestierismo) (sport) persona addetta all'allenamento sportivo di una persona o di una squadra o di animali (forestierismo) chi in un'azienda istruisce altri membri della stessa

Sillabazione

trai | ner

Pronuncia

IPA: /'triner/

Etimologia / Derivazione

dall'inglese trainer dal medesimo significato

Sinonimi

(persona addetta all'allenamento) allenatore, mister, tecnico

allenatore, mister, tecnico (specialmente nel campo della formazione e dell’addestramento professionale) istruttore, addestratore

Parole derivate