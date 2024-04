La Soluzione ♚ Drogare uno sportivo La definizione e la soluzione di 6 lettere: Drogare uno sportivo. DOPARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Drogare uno sportivo: L'uomo che cavalcava nel buio è una miniserie televisiva italiana. Italiano Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: L'uomo che cavalcava nel buio è una miniserie televisiva italiana. dopare (vai alla coniugazione) (diritto) (medicina) (farmacologia) (sport) somministrare ad un atleta sostanze in grado di aumentarne artificialmente il rendimento fisico (fisica) (elettronica) (tecnologia) (ingegneria) introdurre impurità in un semiconduttore per aumentarne la conducibilità elettrica Sillabazione do | pà | re Etimologia / Derivazione dall’inglese to dope cioè "trattare con stupefacenti, drogare, drogarsi" Sinonimi falsare, forzare Altre Definizioni con dopare; drogare; sportivo; Articolo per sportivo; Sandro giornalista sportivo della TV; Cerca altre soluzioni cruciverba

DOPARE

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Drogare uno sportivo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.