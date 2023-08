Il preparatore dei purosangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il preparatore dei purosangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRAINER

Significato/Curiosita : Il preparatore dei purosangue

Sconfisse dei cavalli da corsa, anche se con un trucco, che consisteva nel correre contro dei veri e propri purosangue che si sarebbero spaventati con il colpo... Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo franchise, vedi dragon trainer (franchise). dragon trainer (how to train your dragon) è un film d'animazione del 2010...