Può piangere a poker - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : PIATTO

Significato/Curiosita : Puo piangere a poker

2-0 all'atalanta! l'inter è a -18, su gazzetta.it, 11 marzo 2023. ^ kostic fa piangere l'inter: la juve sbanca san siro e va a -7 dal quarto posto, su gazzetta... Termine piatto può assumere diversi significati a seconda del contesto. piatto – oggetto di uso comune fatto per servire gli alimenti in tavola. piatto – il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Può piangere a poker : piangere; poker; Deplorare compiangere ; Il piangere dei cani; Le monete nel film Non ci resta che piangere ; Fa piangere in cucina; Il male che fa piangere i bambini; Una varietà di poker ; Una scala al poker ; Puntata minima a poker ; Una giocata a poker ; Lo propone il poker ista; A poker è l aumento della posta;

