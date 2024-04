La definizione e la soluzione di 8 lettere: Messo dopo un altro nell elenco. POSPOSTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Col termine pascià (probabile mutazione della parola persiana (padishah) «signore», in arabo (baša), in turco ottomano (paša), in turco moderno pasa, in francese pacha e in inglese pasha o bashaw) si indicava il titolo onorifico posposto al nome proprio attribuito ai figli maggiori del sultano, ai funzionari ottomani di grado elevato (ministri, alti gradi militari) e a quanti fra i militari erano destinati a ricoprire, nelle province ottomane, la suprema carica governatoriale, responsabili del loro operato soltanto di fronte alla "sublime porta". Al sultano spettava invece la carica di padiscià, da non confondere con quella ...

posposto m sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (senso figurato) che è messo in secondo piano

Voce verbale

posposto

participio passato di posporre

Sillabazione

po | spó | sto

Pronuncia

IPA: /pos'posto/

Etimologia / Derivazione

vedi posporre

Sinonimi

subordinato, sottovalutato, accantonato, tralasciato, trascurato, sacrificato

rimandato, rinviato, posticipato, differito, procrastinato

