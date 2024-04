La Soluzione ♚ Se non altro La definizione e la soluzione di 6 lettere: Se non altro. ALMENO - PERLOMENO - QUANTOMENO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Se non altro: Almeno stavolta è il singolo di lancio della raccolta di Nek The Best of Nek - L'anno zero, pubblicato nell'ottobre 2003. È stato frequentemente trasmesso in radio, raggiungendo la posizione numero 1 dell'airplay. Italiano Avverbio Significato e Curiosità su: Almeno stavolta è il singolo di lancio della raccolta di Nek The Best of Nek - L'anno zero, pubblicato nell'ottobre 2003. È stato frequentemente trasmesso in radio, raggiungendo la posizione numero 1 dell'airplay. almeno se non altro si stima che passiamo a sognare almeno due ore per notte

la certificazione verde attesta l'avvenuta somministrazione di almeno una dose di vaccino Sillabazione al | mé | no Pronuncia IPA: /al'meno/ Etimologia / Derivazione composto da al e da meno Sinonimi al minimo, come minimo, perlo meno, perlomeno, quantomeno in mancanza di meglio, piuttosto che niente

magari, oh se, volesse il cielo che

se non di più, a dir poco

