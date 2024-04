La Soluzione ♚ Messo sulla bilancia La definizione e la soluzione di 6 lettere: Messo sulla bilancia. PESATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Messo sulla bilancia: Un sistema di numerazione posizionale è un sistema di numerazione in cui i simboli (cifre), usati per scrivere i numeri, assumono valori diversi a seconda della posizione che occupano nella notazione. Voce verbale Significato e Curiosità su: Un sistema di numerazione posizionale è un sistema di numerazione in cui i simboli (cifre), usati per scrivere i numeri, assumono valori diversi a seconda della posizione che occupano nella notazione.

pesato participio passato di pesare Sillabazione pe | sà | to Pronuncia IPA: /pe'sato/ Etimologia / Derivazione vedi pesare Sinonimi (senso figurato) contato Altre Definizioni con pesato; messo; bilancia; Messo dopo un altro nell elenco; Non l ha messo lo scapestrato; Bilancia le perdite dell azienda; La bilancia dei camion;

