La Soluzione ♚ Intriso d olio La definizione e la soluzione di 4 lettere: Intriso d olio. UNTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Intriso d olio: Humpty Dumpty, talvolta tradotto in Unto Dunto, Tombolo Dondolo o Bindolo Rondolo, è un personaggio di una filastrocca di Mamma Oca, rappresentato come un grosso uovo antropomorfizzato seduto sulla cima di un muretto. Il personaggio fu utilizzato anche da Lewis Carroll, che gli fece incontrare Alice in uno dei capitoli più celebri di Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò; i concetti espressi da Humpty Dumpty hanno affascinato chi si occupa di semantica e di linguistica. Aggettivo Significato e Curiosità su: unto m sing che è spalmato di grasso che è sporco di grasso di sostanza grassa da spalmare, "scivolosa" (per estensione) (senso figurato) qualità "setosa" al tatto, simile per "consistenza" a quella del miele (senso figurato) (per estensione) Messia: in religione monoteista Sostantivo unto m sing (religione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale unto participio passato di ungere Sillabazione ùn | to Pronuncia IPA: /'unto/ Etimologia / Derivazione dal latino unctum Sinonimi (con sostanze grasse) spalmato, cosparso, ingrassato, imburrato, oliato; sporco, impiastricciato, insudiciato, grasso, lubrificato, molto condito, oleoso, sudicio, untuoso

spalmato, cosparso, ingrassato, imburrato, oliato; sporco, impiastricciato, insudiciato, grasso, lubrificato, molto condito, oleoso, sudicio, untuoso ( senso figurato ) corrotto, comprato, pagato

corrotto, comprato, pagato (religione) consacrato, eletto

consacrato, eletto ( per antonomasia ) Gesù Cristo, Messia

Gesù Cristo, Messia untume, sostanza grassa, untuosità

(di alimenti) grasso, sugo, strutto, lardo Contrari pulito, smacchiato, sgrassato

(senso figurato) onesto, integerrimo Parole derivate bisunto, panunto Proverbi e modi di dire dare l'unto a qualcuno: lusingare una persona Altre Definizioni con unto; intriso; olio; Si credeva spargessero la peste; Si credeva che spargessero la peste; Fa medaglie sulla giacca; Intriso di farina di mais; Intriso di contenuto; Quadri a olio; Cotti nell olio; Olio essenziale ricavato dai fiori di arancio amaro;

UNTO

La soluzione verificata di 4 lettere per risolvere 'Intriso d olio' è UNTO.