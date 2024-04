La Soluzione ♚ Contorno per baccalà in umido

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Contorno per baccalà in umido. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : POLENTA

Curiosità su Contorno per baccala in umido: Italiano, vedi vincenzo baccalà. il baccalà è il merluzzo salato. come da decreto ministeriale italiano, il termine baccalà si riferisce unicamente al... La polenta è un antico alimento rustico di origine italiana a base di farina di mais o altri cereali. Pur essendo conosciuto nelle sue diverse varianti, pressoché sull'intero suolo italiano, ha costituito, in passato, l'alimento di base della cucina povera in varie zone settentrionali alpine, prealpine, pianeggianti e appenniniche di Lombardia, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino, Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, regioni nelle quali è piuttosto diffuso. La polenta è tradizionalmente cucinata anche nelle zone di montagna di Umbria e Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Il cereale di base più usato in assoluto è il ...

Altre Definizioni con polenta; contorno; baccalà; umido;