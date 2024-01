La definizione e la soluzione di: Un individuo gigantesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Personalità e la condizione di un individuo sono dunque determinate dai suoi desideri che lo conducono a volere, e quindi ad agire, in un determinato modo: l'insieme...

Michele Savoia (Monopoli, 6 settembre 1989) è un attore e regista italiano.

Dopo gli studi teatrali e l’interpretazione di importanti ruoli nel teatro di prosa, musical e nel cinema, raggiunge la popolarità nel 2020 interpretando il personaggio di Pongo, un omone dal cuore tenero, co-protagonista del film Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S, ruolo che mantiene anche nei film Me contro Te - Il film: Il mistero della scuola incantata (2021), Me contro Te - Il film: Persi Nel Tempo (2022) e, infine, Me contro Te - Il film: Missione Giungla (2023), tutti prodotti da Warner Bros. Entertainment Italia e Colorado Film.

Nel 2023 è invece Carlo Chiti nel film Ferrari del regista statunitense Michael Mann, al fianco di Adam Driver, Penélope Cruz e Patrick Dempsey.

Italiano

Sostantivo

omone m sing (pl.: omoni)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

o | mó | ne

Pronuncia

IPA: /o'mone/

Etimologia / Derivazione

accrescitivo di uomo