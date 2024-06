Gigantesco rettile preistorico fornito di tre corna

: Triceratops fu uno degli ultimi generi di dinosauri a comparire prima della grande estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene, 65,95 milioni di anni fa. Triceratops, in italiano triceratope (pronuncia in AFI: /trie'ratope/) o triceratopo (nome più diffuso) (/trie'ratopo/), è un genere estinto di dinosauro ceratopside chasmosaurino vissuto nel Cretaceo superiore, circa 68-65,95 milioni di anni fa (ultima fase del Maastrichtiano), in quello che oggi è il Nord America.

Italiano: Sostantivo: triceratopo m sing (pl.: triceratopi) . (paleontologia) rettile erbivoro estinto degli Ornitischi, vissuto in America del Nord durante il Cretaceo, quadrupede, lungo fino ad otto metri, col muso a forma di becco di pappagallo e tre corna sul capo, di cui due sopra le arcate degli occhi ed uno sul naso. Sillabazione: tri | ce | rà | to | po. Pronuncia: Pronuncia mancante.