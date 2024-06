Sfilano a carnevale

: ) a volte seduta in trono. Un carro allegorico è un carro del tipo di "mansions" o "pageants" (ad uno o due piani arricchiti con tendaggi su cui venivano dipinte le scene) nei quali era possibile distinguere la figura allegorica di una divinità (come la Bellezza, la Grazia, la Giustizia, etc. .

Italiano: Sostantivo: sfilata f sing (pl.: sfilate) . il procedere in fila ordinata. Voce verbale: sfilata . participio passato femminile singolare di sfilare. Sillabazione: sfi | là | ta. Pronuncia: IPA: /sfi'lata/ . Etimologia / Derivazione: vedi sfilare . Sinonimi: (di persone) corteo, fila, parata, passaggio . (di manifestanti, carri allegorici) marcia, passeggio. (di truppe) rivista.