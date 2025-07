La festa in cui sfilano i carri in maschera nei cruciverba: la soluzione è Carnevale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La festa in cui sfilano i carri in maschera' è 'Carnevale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARNEVALE

Curiosità e Significato di Carnevale

La soluzione Carnevale di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Carnevale per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Carnevale? Il Carnevale è una festa tradizionale ricca di colori, maschere e sfilate di carri decorati, che si svolge prima della Quaresima. È un momento di allegria e divertimento, in cui grandi e piccini si travestono e partecipano a festeggiamenti pubblici e privati. Questa celebrazione rappresenta un'occasione per lasciarsi andare e vivere la gioia del momento, preparando il cuore alla Quaresima.

Come si scrive la soluzione Carnevale

Stai cercando la risposta alla definizione "La festa in cui sfilano i carri in maschera"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

N Napoli

E Empoli

V Venezia

A Ancona

L Livorno

E Empoli

