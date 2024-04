La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il fumettista di Corto Maltese. PRATT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

piazza ( approfondimento) f sing (pl.: piazze)

(architettura) ampio spazio lastricato o asfaltato libero fra le case situato all'incrocio di varie strade o lateralmente rispetto ad una di esse C'è una panetteria in piazza San Giacomo (per estensione) insieme di persone che protestano pubblicamente in luoghi aperti (araldica) spazio vuoto nel graticolato e in altre figure incrociate (gergale) luogo in cui la gente suole ritrovarsi, incontrarsi andiamo in piazza

Voce verbale

piazza

terza persona singolare dell'indicativo presente di piazzare seconda persona singolare dell'imperativo presente di piazzare

Sillabazione

piàz | za

Pronuncia

IPA: /'pjattsa/

Etimologia / Derivazione

dal latino platea ossia via larga, piazza; (dal greco patea, femminile di pat ossia "largo")

Sinonimi

piazzale, spiazzo, largo, slargo

( popolare ) campo

campo ( per estensione ) gente, massa, folla, pubblico, popolo, cittadini

gente, massa, folla, pubblico, popolo, cittadini (commercio) mercato

( militare ) fortezza, piazzaforte, fortificazione

fortezza, piazzaforte, fortificazione spazio, sito, vano, posto, ambiente, locale

(in teatri, cinematografi ecc.) sedile, poltrona

sedile, poltrona (di un'aula scolastica) banco

banco (di lavoro) ufficio, impiego, occupazione, lavoro, carica, mansione

ufficio, impiego, occupazione, lavoro, carica, mansione (geografico) luogo, località, sito

luogo, località, sito (di un oggetto) posizione

posizione (di pronto soccorso ecc.) centro

centro (di pilotaggio, di guida ecc.) cabina

Parole derivate

piazzaforte, piazzare, piazzista, piazzata, spiazzare

Proverbi e modi di dire