La Soluzione ♚ Un romanzo più corto La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un romanzo più corto. RACCONTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un romanzo piu corto: Il racconto è un testo narrativo in prosa, di contenuto fantastico o realistico. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Il racconto è un testo narrativo in prosa, di contenuto fantastico o realistico. racconto ( approfondimento) m sing (pl.: racconti) descrizione di avvenimenti reali o immaginari (letteratura) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale racconto prima persona singolare dell'indicativo presente di raccontare Sillabazione rac | cón | to Pronuncia IPA: /rak'konto/ Etimologia / Derivazione derivazione di raccontare, che deriva. da contare, col prefisso ra- Sinonimi (sostantivo) cronaca, descrizione, esposizione, informazione, narrazione, notizia, rapporto, relazione, resoconto, testimonianza,

cronaca, descrizione, esposizione, informazione, narrazione, notizia, rapporto, relazione, resoconto, testimonianza, ( diritto ) deposizione

deposizione favola, fiaba, leggenda, mito, novella, romanzo, storia, storiella

(prima persona singolare dell'indicativo presente di raccontare) do notizia, enuncio, espongo, menziono, parlo, riferisco, riporto, rivelo,

do notizia, enuncio, espongo, menziono, parlo, riferisco, riporto, rivelo, (di libri, film) descrivo, favoleggio, narro

descrivo, favoleggio, narro (confidenze, segreti) rivelo, spiffero Contrari (prima persona singolare dell'indicativo presente di raccontare) celo nascondo, taccio Parole derivate raccontare Termini correlati libro

( per estensione ) film

film (per estensione) informazione, fatto Alterati ( diminutivo ) raccontino

raccontino ( spregiativo ) raccontuccio

raccontuccio (peggiorativo) raccontaccio Altre Definizioni con racconto; romanzo; corto; -don Gesualdo romanzo di Verga; In un celebre romanzo di Levi si è fermato a Eboli; Il corto gonnellino maschile del costume sardo; Bastone corto sfollagente; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un romanzo più corto

RACCONTO

R

A

C

C

O

N

T

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Un romanzo più corto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.