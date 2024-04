La Soluzione ♚ La consacra il prete La definizione e la soluzione di 5 lettere: La consacra il prete. OSTIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La consacra il prete: Ostia (ufficialmente Lido di Ostia) è la frazione litoranea facente parte del comune italiano di Roma Capitale. Comprende i quartieri Lido di Ostia Ponente (Q. XXXIII), Lido di Ostia Levante (Q. XXXIV) e Lido di Castel Fusano (Q. XXXV), e rientra nel territorio del Municipio Roma X. Nota località turistica, si affaccia sul mar Tirreno nei pressi della foce del fiume Tevere, che ne delimita i confini con il comune di Fiumicino. Gran parte della zona fu edificata a partire dai primi anni del XX secolo, al termine della bonifica dell'area portata avanti dopo l'annessione di Roma al Regno d'Italia. Sostantivo Significato e Curiosità su: Ostia (ufficialmente Lido di Ostia) è la frazione litoranea facente parte del comune italiano di Roma Capitale. Comprende i quartieri Lido di Ostia Ponente (Q. XXXIII), Lido di Ostia Levante (Q. XXXIV) e Lido di Castel Fusano (Q. XXXV), e rientra nel territorio del Municipio Roma X. Nota località turistica, si affaccia sul mar Tirreno nei pressi della foce del fiume Tevere, che ne delimita i confini con il comune di Fiumicino. Gran parte della zona fu edificata a partire dai primi anni del XX secolo, al termine della bonifica dell'area portata avanti dopo l'annessione di Roma al Regno d'Italia. Ostia ( approfondimento) Frazione litoranea del comune di Roma Capitale, nota specialmente come meta turistica. Altre Definizioni con ostia; consacra; prete; La prende chi si comunica; Il pane della Messa; Un quasi prete; Il prete tenuto a mantenere il segreto; Può precedere prete e duca; Cerca altre soluzioni cruciverba

OSTIA

La risposta di 5 lettere per risolvere 'La consacra il prete' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.