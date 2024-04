La Soluzione ♚ Chi lo osserva non chiude La definizione e la soluzione di 16 lettere: Chi lo osserva non chiude. ORARIO CONTINUATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Chi lo osserva non chiude: Dalle 9 alle 5... orario continuato (Nine to Five) è un film del 1980 diretto da Colin Higgins. Aggettivo Significato e Curiosità su: Dalle 9 alle 5... orario continuato (Nine to Five) è un film del 1980 diretto da Colin Higgins. orario concernente l'ora Sostantivo orario m sing (pl.: orari) ripartizione delle ore (per estensione) quantità di tempo in uno o più giorni o in una giornata orario continuato: secondo la legge, è la possibilità che un negozio, una banca, un bar, un ristorante, un supermercato, ecc. rimangano aperti appunto continuamente, per esempio anche nelle ore di pranzo o oltre le normali ore di lavoro Sillabazione o | rà | rio Pronuncia IPA: /o'rarjo/ Etimologia / Derivazione dal latino medievale horarius, derivazione di hora ossia "ora" Sinonimi calcolato a ore

in senso orario, destrogiro

tempo, ora, momento previsto

in senso orario, destrogiro

tempo, ora, momento previsto

tabella, prospetto Contrari antiorario, in senso antiorario Parole derivate biorario, extraorario, senso orario, in orario Altre Definizioni con orario continuato; osserva; chiude; Edifici in cui si osserva l ordine; Da qui si osserva quasi tutta Matera; Il così sia che chiude le preghiere cristiane; Chiude le preghiere; Il bicchiere che chiude la serata della;

