La definizione e la soluzione di 7 lettere: Strozzi: lo si visita a Firenze. PALAZZO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Un palazzo è un edificio di grandi dimensioni, proporzioni e pregio architettonico adibito ad abitazione di re, principi e signori o sede di uffici pubblici o di rappresentanza per enti privati quali banche e fondazioni. Il termine deriva dal nome in latino del colle Palatino di Roma (Palatium), dove in epoca imperiale si erano sviluppate le strutture della residenza ufficiale degli imperatori (Domus Augustana). Il nome del colle divenne per antonomasia quello di ogni residenza regale e principesca.

palazzo ( approfondimento) m sing (pl.: palazzi)

(architettura) (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) edificio di notevole impegno, adibito ad abitazione signorile o sede di attività pubbliche io ero dell'idea secondo cui tutto il palazzo sarebbe stato presto di proprietà degli avvocati edificio di grande pregio o di valore artistico residenza di un sovrano, di un regnante o di una famiglia di alto lignaggio, nel presente e/o nel passato a palazzo (per estensione) nel gergo giornalistico, solitamente con l'iniziale maiuscola, quale sinonimo di Potere, come contrapposto alla condizione subordinata o prevaricata dei cittadini sottoposti

pa | làz | zo

IPA: /pa'lattso/

dal latino Palatium indicava inizialmente il "colle Palatino",( il principale dei sette colli di Roma, dove abitavano i personaggi più eminenti); successivamente significò "palazzo imperiale" (perché qui risiedeva l'imperatore) e infine "palazzo signorile" perché qui i patrizi costruirono le loro case (attorno a quella dell'imperatore ) ; significato acquisito per evoluzione del toponimo Palatium dal latino palatiun

residenza signorile, casa signorile, villa, dimora nobiliare

( per antonomasia ) corte principesca, reggia

corte principesca, reggia ( senso figurato ) (nel linguaggio giornalistico) centro di potere, classe di governo, potere, sede del potere, classe politica, stanza dei bottoni

centro di potere, classe di governo, potere, sede del potere, classe politica, stanza dei bottoni (per estensione) casa, edificio, fabbricato, immobile, stabile, caseggiato, costruzione, condominio; palazzina

anti-palazzo, palazzinaro

(diminutivo) palazzina

