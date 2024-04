La definizione e la soluzione di 6 lettere: Uno scontro faccia a faccia. DUELLO - FRONTALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un duello è un combattimento formalizzato tra due persone. Nelle modalità in cui è stato praticato dal XV secolo in poi nelle società occidentali, un duello ricade sotto una precisa definizione: combattimento consensuale e prestabilito che scaturisce per la difesa dell'onore, della giustizia e della rispettabilità e che si svolge secondo regole accettate in modo esplicito o implicito tra uomini di medesimo ceto sociale e armati nel medesimo modo.

duello ( approfondimento) m sing (pl.: duelli)

sfida in combattimento fra due avversari, che in genere utilizzavano le stesse armi. Compiuto per risolvere una contesa, riparare un'offesa, o per stabilire la volontà divina; può essere all'ultimo sangue o al primo sangue. duello giudiziario

duello cavalleresco

duello rusticano (senso figurato) competizione fra due opposte fazioni o i loro rappresentanti. (senso figurato) scontro sportivo tra due contendenti per la vittoria

Voce verbale

duello

prima persona singolare dell'indicativo presente di duellare

Sillabazione

du | èl | lo

Pronuncia

IPA: /du'llo/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale duellum che deriva da bellum cioè "guerra" e da duo ovvero "due"; significa quindi " combattimento a due" ( fonte Treccani e Devoto/Oli); secondo il dizionario Pianigiani deriverebbe dal greco dàiô cioè "incendio, infurio"

Sinonimi

combattimento, scontro

( senso figurato ) gara, lotta, contesa

gara, lotta, contesa ( scherzoso ) singolar tenzone

singolar tenzone (per estensione) contrasto

Parole derivate

duellare

Termini correlati