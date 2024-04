La definizione e la soluzione di 7 lettere: Troncamento di sillaba finale. APOCOPE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In linguistica, l'apocope, detta anche troncamento, indica la caduta di un fono o di una sillaba nella parte finale di parola. Il fenomeno può essere sia l'esito finale di un processo di trasformazione della parola nel corso dei secoli, che si attesta, in questo caso, sotto una nuova forma d'uso corrente (città[de]) e libertà[de]), dove il "troncamento" è permanente e del tutto indipendente dal contesto fonologico circostante, sia l'effetto di un'esigenza eufonica che porta alla soppressione della parte finale della parola per evitare incontri o fenomeni fonetici, come la rima, avvertiti talvolta come cacofonici. Benché quest'ultimo caso ...

apocope ( approfondimento) f (pl.: apocopi)

(linguistica) figura retorica che consiste nell'eliminazione di una o più lettere alla fine di una parola

Sillabazione

a | pò | co | pe

Pronuncia

IPA: /a'pkope/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo apocope, dal greco pp ossia "troncamento", derivazione di ppt ovvero "tagliar via"

Sinonimi