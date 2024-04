La definizione e la soluzione di 6 lettere: Espressiva frase pubblicitaria o politica. SLOGAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Uno slogan, o motto, in italiano, è una frase breve, sintetica e di impatto che punta ad essere facilmente memorizzabile, con un conseguente effetto immediato; si avvale spesso di accorgimenti ritmici, di rime, di assonanze o allitterazioni. È usata in un contesto comunicativo, politico o commerciale, come espressione ripetitiva di un'idea o di un proposito. Il termine deriva dal gaelico scozzese sluagh-ghairm, pronunciato slogorm, ed è composto da sluagh (che si traduce in "moltitudine di spiriti") e ghairm ("urlo") e originariamente, per i Celti delle Highland scozzesi, significava "grido di guerra" o "grido di battaglia". Uno slogan ...

slogan ( approfondimento) m inv

(sociologia) (psicologia) (economia) (commercio) frase di propaganda uno slogan: "Chi fuma non è un gallo, è un pollo"

Sillabazione

lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

deriva dall’inglese slogan cioè "grido di guerra"

Parole derivate