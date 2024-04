La Soluzione ♚ Un tizio qualsiasi La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un tizio qualsiasi. TALE - CHIUNQUE - PINCO PALLINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un tizio qualsiasi: Shark Tale è un film d'animazione del 2004 diretto da Vicky Jenson, Bibo Bergeron e Rob Letterman.Prodotta dalla DreamWorks, la pellicola è stata presentata fuori concorso, come evento speciale al 61º Festival di Venezia. Aggettivo Significato e Curiosità su: Shark Tale è un film d'animazione del 2004 diretto da Vicky Jenson, Bibo Bergeron e Rob Letterman.Prodotta dalla DreamWorks, la pellicola è stata presentata fuori concorso, come evento speciale al 61º Festival di Venezia. tale m e f sing (pl.: tali) (dimostrativo) indica una persona o cosa cui si è fatto in precedenza riferimento, implicito o esplicito tali cose sono accadute esattamente come avevo predetto (qualificativo) che ha determinate caratteristiche o qualità, che ricade in una data categoria concettuale tali questioni sono difficili da trattare

cerco una persona onesta, zelante, virtuosa e parsimoniosa... ammesso che una tale persona esista! (qualificativo) che ha caratteristiche straordinarie, di massimo grado, sia in positivo che in negativo un tale atto di coraggio merita il rispetto di tutti

crimini di tale gravità non possono essere impuniti (in coordinazione con la congiunzione che) impiegato nella proposizione reggente di una subordinata consecutiva ha un tale timore che non spiccica una parola (in coordinazione con il pronome e aggettivo quale) impiegato per la costruzione di uno dei due termini di un paragone aveva un tale odore, quale quello di un animale selvatico Pronome tale m e f sing (pl.: tali) (dimostrativo) utilizzato in sostituzione di una cosa o persona, data per conosciuta il tale si alzò e parlò (indefinito) , (insieme a un articolo o a un dimostrativo) utilizzato per indicare genericamente una persona ti cercava un tale , non so chi fosse

in strada non c'è nessuno, tranne quel tale Sillabazione tà | le Pronuncia IPA: /'tale/ Etimologia / Derivazione deriva dal latino talis Sinonimi (aggettivo e pronome dimostrativo) questo, quello, suddetto

(aggettivo qualificativo, che ha determinate caratteristiche) simile, siffatto, di quella natura, di questa sorta, di quella sorta, di questa specie

(aggettivo qualificativo, che ha caratteristiche straordinarie) così, così grande

Lo è X Factor; Chi ci si siede gradisce spesso una spinta; Dà i frutti a chi lo sa investire; Con Tizio e Sempronio; Un tizio ma tronco; È come Tizio; Un locale qualsiasi inutile; Deridono qualsiasi ideale;

TALE

