Lo è X Factor

Inglese

Locuzione nominale

Significato e Curiosità su: Il talent show è uno spettacolo basato sulle esibizioni di artisti non professionisti che intendono dare dimostrazione in pubblico del proprio "talento" attraverso esibizioni di canto, ballo, acrobatiche o teatrali. Molti di tali eventi sono strutturati sotto forma di competizione in cui viene messo in palio un qualche tipo di premio.Questi, sono dei veri e propri show con un seguito mediatico molto rilevante. Si possono riscontrare alcune somiglianze tra i diversi talent show: una struttura incentrata sulla competizione, una performance basata sulle capacità e la presenza di giudici e mentori, il coinvolgimento del pubblico tramite voto, ...

talent show

spettacolo di talenti

Italiano

Locuzione nominale

talent show ( approfondimento) m

(televisione) (forestierismo) spettacolo televisivo che propone sfide tra giovani esordienti nel mondo della musica, della danza e della recitazione

Sillabazione

lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

dall'inglese talent show cioè "spettacolo di talenti"