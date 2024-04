La definizione e la soluzione di 6 lettere: La statua accanto alle piramidi di Giza. SFINGE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La sfinge (in greco antico: sf) è una figura mitologica raffigurata come un mostro con il corpo di leone e testa umana (androsfinge), di falco (ieracosfinge) o di capra (criosfinge), talvolta dotato di ali. Solitamente il ruolo delle sfingi è associato a strutture architettoniche come le tombe surreali o i templi religiosi; secondo alcuni articoli presenti sul web la più antica raffigurazione di sfinge conosciuta (una scultura) sarebbe stata trovata vicino a Göbekli Tepe, nel sito di Nevali Çori, e datata al 9.500 a.C., ma non si hanno interpretazioni ufficiali o accademiche a conferma di tale ipotesi che rimane confinata nel campo della ...

sfinge ( approfondimento) f sing (pl.: sfingi)

(mitologia) animale fantastico tipico della religione egizia antica raffigurato con un corpo di leone con una testa di uomo, in quella greca con testa di donna. (fig.) di persona che non lascia intravedrere i propri sentimenti o intendimenti nelle espressioni del suo viso (araldica) creatura favolosa, di solito rappresentata con volto e busto di bella donna, corpo di cane, zampe di leone, coda di drago

Sillabazione

sfìn | ge

Pronuncia

IPA: /'sfinde/

Etimologia / Derivazione

dal latino Sphinx che deriva dal greco S S

Citazione

Sinonimi