Il faraone della più piccola fra le piramidi di Giza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il faraone della più piccola fra le piramidi di Giza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : MICERINO

Il faraone della piu piccola fra le piramidi di giza

La Piramide di Micerino o Menkaure, eretta nell'ultima area libera dell'altopiano roccioso di Giza, era il cenotafio del sovrano denominato Neter Menkaura ossia «Divino [è] Micerino» ed è la più piccola delle tre piramidi della piana.

