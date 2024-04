La Soluzione ♚ Sottile galletta croccante La definizione e la soluzione di 7 lettere: Sottile galletta croccante. CRACKER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sottile galletta croccante: Un cracker (pron. inglese /'kræk/, italiana /'krker/) è un biscotto salato asciutto, sottile e croccante derivato dalla galletta militare propria dell'alimentazione degli antichi marinai. Sostantivo Significato e Curiosità su: Un cracker (pron. inglese /'kræk/, italiana /'krker/) è un biscotto salato asciutto, sottile e croccante derivato dalla galletta militare propria dell'alimentazione degli antichi marinai. cracker m inv (forestierismo) (gastronomia) biscotto solitamente salato e croccante (chimica) (chimica) attrezzatura utilizzata per il cracking (diritto) (informatica) chi entra illegalmente in sistemi informatici, aggirandone il blocco dopo la scoperta di punti deboli Sillabazione cra | cker Pronuncia IPA: /'krker/ Etimologia / Derivazione dall'inglese (to) crack cioè "rompere, spezzare" Sinonimi biscotto, galletta

CRACKER

C

R

A

C

K

E

R

