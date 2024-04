La Soluzione ♚ Personalizza i cellulari La definizione e la soluzione di 8 lettere: Personalizza i cellulari. SUONERIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su personalizza i cellulari: La suoneria (più corretta, anche se meno comune, la variante soneria) è un suono emesso da un telefonino per avvisare di una chiamata entrante. Il termine è molto spesso utilizzato per riferirsi ad un suono personalizzabile disponibile su un telefonino. Questa possibilità originariamente era fornita perché la gente fosse in grado di determinare se il loro telefono stava suonando quando si trovavano in compagnia di altri possessori di cellulari. I telefoni più nuovi possono utilizzare piccoli brani musicali come suonerie e la vendita di questi ultimi è diventato uno dei principali settori dell'industria musicale. Le campagne pubblicitarie basate sulle suonerie sono diventate molto popolari, sebbene abbiano attratto un grande movimento di critiche. Altre Definizioni con suoneria; personalizza; cellulari; Il richiamo del cellulare; Personalizza un libro; Custodia protettiva per cellulari; Un rivestimento per cellulari; Messaggio di testo per cellulari; Cerca altre soluzioni cruciverba

SUONERIA

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Personalizza i cellulari' è.