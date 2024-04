La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il programma che consente l accesso a Internet. BROWSER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In informatica il browser Web (o semplicemente browser /'braz(r)/), in italiano navigatore Web, è un'applicazione per l'acquisizione, la presentazione e la navigazione di risorse sul Web. Tali risorse (come pagine web, immagini o video) sono messe a disposizione sul World Wide Web (la rete globale che si appoggia su Internet), su una rete locale o sullo stesso computer dove il browser è in esecuzione. Il programma implementa da un lato le funzionalità di client per il protocollo HTTP, che regola il download delle risorse dai server web a partire dal loro indirizzo URL; dall'altro quelle di visualizzazione dei contenuti ipertestuali ...

browser ( approfondimento)

(forestierismo) (informatica) programma informatico per navigare in Internet, che invia la richiesta di un documento in rete e ne permette la visita al momento dell'arrivo a destinazione Mozilla Firefox è un browser

Sillabazione

Lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

dall'inglese to browse ovvero "scartabellare"

Sinonimi