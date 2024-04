La Soluzione ♚ La piccola ostia consacrata La definizione e la soluzione di 9 lettere: La piccola ostia consacrata. PARTICOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La piccola ostia consacrata: L'ostia è un pane, esclusivamente di farina di frumento, usato nella liturgia cristiana, e in particolare nel sacramento dell'Eucarestia. Alcuni limitano l'uso del termine al pane azzimo, definendo l'ostia come "sfoglia sottile di pane azzimo, di forma rotonda, che il sacerdote consacra nel sacrificio della messa e distribuisce nel rito della comunione" o "pane azzimo, a forma di sottile disco, che il sacerdote consacra nel sacrificio della messa e offre ai fedeli nel sacramento dell'Eucaristia"; dall'altra parte, il vocabolario Treccani lo definisce come "il sottile disco di farina di frumento (impastata con acqua naturale e cotta al ... Sostantivo Significato e Curiosità su: L'ostia è un pane, esclusivamente di farina di frumento, usato nella liturgia cristiana, e in particolare nel sacramento dell'Eucarestia. Alcuni limitano l'uso del termine al pane azzimo, definendo l'ostia come "sfoglia sottile di pane azzimo, di forma rotonda, che il sacerdote consacra nel sacrificio della messa e distribuisce nel rito della comunione" o "pane azzimo, a forma di sottile disco, che il sacerdote consacra nel sacrificio della messa e offre ai fedeli nel sacramento dell'Eucaristia"; dall'altra parte, il vocabolario Treccani lo definisce come "il sottile disco di farina di frumento (impastata con acqua naturale e cotta al ... ostia ( approfondimento) f sing (pl.: ostie) (cristianesimo) strato sottile di pane azzimo a forma di cerchio , che il prete consacra nell'eucarestia (religione) presso i popoli antichi, vittima offerta in sacrificio alla divinità Sillabazione ò | stia Pronuncia IPA: /'stja/ Etimologia / Derivazione dal latino hostia cioè "vittima" Sinonimi (teologia) particola; eucaristia

PARTICOLA

