Riceve da Ramfìs la spada consacrata
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SOLUZIONE: RADAMES Radames riceve da Ramfis la spada consacrata durante la scena seconda
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Riceve da Ramfìs la spada consacrata
- Risposta: RADAMES RADAMES RICEVE DA RAMFIS LA SPADA CONSACRATA DURANTE LA SCENA SECONDA
- Lunghezza: 70 lettere
- Schema parole: 14-6-2-6-2-5-10-7-2-5-7
- Schema utile: R_________________ ______ __ ______ __ _____ __________ _______ __ _____ _______
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Le 70 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con riceve: Soddisfa l amor proprio di chi lo riceve
Con spada: Da qui Artù estrasse una spada
Con consacrata: Il sacerdote la dà consacrata in comunione ai fedeli