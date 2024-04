La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un monumento simile al dolmen. MENHIR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: I menhir (dal bretone men e hir "pietra lunga"; in italiano anche "pietrafitta") sono dei megaliti (dal greco "grande pietra") monolitici (da non confondere con i dolmen, polilitici e solitamente assemblati a portale), eretti solitamente durante il Neolitico, e potevano raggiungere anche più di venti metri di altezza, come ad esempio il Grand Menhir rotto di Locmariaquer (nel Morbihan in Bretagna). Potevano essere eretti singolarmente o in gruppi, e con dimensioni che possono considerevolmente variare, anche se la loro forma è generalmente squadrata, alcune volte assottigliandosi verso la cima. I menhir sono ampiamente distribuiti in ...

menhir ( approfondimento) m inv

(paleontologia) grossa pietra, alta parecchi metri, infissa verticalmente nel terreno, risalente all'età neolitica

Sillabazione

mèn | hir o men | hìr

Pronuncia

IPA: /'mnhir/ oppure IPA: /men'ir/

Etimologia / Derivazione

dal bretone men hir cioè "pietra lunga", formato da men cioè "pietra" e hiroddia "lungo"

Termini correlati