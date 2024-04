La Soluzione ♚ Incoraggia il debuttante La definizione e la soluzione di 8 lettere: Incoraggia il debuttante. APPLAUSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Incoraggia il debuttante: L'applauso è composto da 2 o più battiti di mani. Tale manifestazione consiste nel battere mani ripetutamente producendo un suono secco e forte. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'applauso è composto da 2 o più battiti di mani. Tale manifestazione consiste nel battere mani ripetutamente producendo un suono secco e forte. applauso ( approfondimento) m sing (pl.: applausi) manifestazione pubblica e clamorosa di favore e d'approvazione, effettuata battendo rumorosamente le mani il pubblico, commosso e gioioso, proruppe in un coinvolgente ed appassionato applauso Sillabazione ap | plàu | so Pronuncia IPA: /ap'plauzo/ Etimologia / Derivazione dal latino applausus, derivazione di applaudo ossia "applaudire" Sinonimi acclamazione, approvazione, battimano, consenso, elogio, encomio, incitamento, lode, ovazione, plauso Contrari biasimo, critica, disapprovazione Parole derivate applausometro Proverbi e modi di dire Non è possibile applaudire con una mano sola: bisogna cooperare per ottenere buoni risultati Altre Definizioni con applauso; incoraggia; debuttante; Se è figurata non fa cadere ma incoraggia; Turba il debuttante; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Incoraggia il debuttante

APPLAUSO

A

P

P

L

A

U

S

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Incoraggia il debuttante' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.