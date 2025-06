Sinonimo di debuttante nei cruciverba: la soluzione è Esordiente

Home / Soluzioni Cruciverba / Sinonimo di debuttante

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sinonimo di debuttante' è 'Esordiente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESORDIENTE

Curiosità e Significato di Esordiente

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Esordiente, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Esordiente? Esordiente indica una persona che si affaccia per la prima volta a un’attività, uno sport o un mestiere, ancora alle prime esperienze. È il termine usato per chi sta iniziando qualcosa di nuovo e ha poca esperienza nel campo. Essere esordiente significa essere all'inizio del percorso, pronti a imparare e crescere nel tempo. È il primo passo verso nuove sfide e successi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sinonimo di inceneritoriSinonimo di bucoUn sinonimo di poesiaÈ un sinonimo di cardinaleMolto con un sinonimo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Esordiente

Hai trovato la definizione "Sinonimo di debuttante" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

O D E I D A N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ADENOIDI" ADENOIDI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.