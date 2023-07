Un istituto con diverse facoltà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un istituto con diverse facoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ATENEO

Significato/Curiosità : Un istituto con diverse facoltà

Un ateneo è un istituto accademico che comprende diverse facoltà e offre una vasta gamma di corsi di studio. È un luogo di apprendimento superiore che ospita molteplici discipline, come medicina, ingegneria, scienze sociali, letteratura, giurisprudenza, economia e molte altre. Un ateneo rappresenta una comunità accademica dinamica in cui gli studenti possono perseguire i loro interessi e sviluppare competenze specializzate. Le facoltà all'interno di un ateneo sono guidate da professori esperti e dedicati, che svolgono sia attività di insegnamento che di ricerca. Questo ambiente multidisciplinare favorisce l'interazione e la collaborazione tra gli studenti provenienti da diverse discipline, promuovendo una formazione completa e un'ampia comprensione del mondo accademico.

Altre risposte alla domanda : Un istituto con diverse facoltà : istituto; diverse; facoltà; Sigla di un istituto tecnico; È stato un grande istituto pubblico; L istituto fondato da Umberto Veronesi; L istituto tecnico per i futuri costruttori navali; L istituto scolastico fondato da Platone; Avvengono a velocità diverse ; Nonna le ha diverse ; Derivati da specie diverse ; Chi la fuma ne ha diverse ; Competizione sciistica che comprende prove diverse ; Dà facoltà di agire in nome d altri; facoltà universitaria o rimedio per la salute; facoltà propria della mente; facoltà dell uomo di comunicare; Nella scuola italiana è materia facoltativa;

