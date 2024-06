Si visitano viaggiando

: I Paesi Bassi (in lingua nederlandese Nederland ['nedrlnt]), spesso colloquialmente indicati come Olanda, sono una delle quattro nazioni costitutive del Regno dei Paesi Bassi; si trovano principalmente in Europa ma comprendono anche i cosiddetti Paesi Bassi caraibici (isole di Bonaire, Saba e Sint Eustatius, che hanno lo status di municipalità speciali). Il nome Paesi Bassi è un riferimento alla sua bassa elevazione e alla sua topografia piatta, con solo il 50% circa del suo territorio che supera 1 metro sopra il livello del mare e quasi il 26% che scende sotto il livello del mare.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: paesi m pl . plurale di paese. Sillabazione: pa | é | si. Etimologia / Derivazione: vedi paese . Proverbi e modi di dire: paesi dell'est:.