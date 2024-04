La Soluzione ♚ Una volontaria rinuncia La definizione e la soluzione di 11 lettere: Una volontaria rinuncia. ABDICAZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una volontaria rinuncia: L'abdicazione è l'abbandono volontario del potere da parte di un sovrano (dal latino abdicatio, 'rinunciare'. Ab: 'da'; dicare: 'dichiarare').Oggi la parola si usa in caso di rinuncia al trono compiuta da un monarca. Nel caso di una carica diversa si parla oggi di dimissioni. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'abdicazione è l'abbandono volontario del potere da parte di un sovrano (dal latino abdicatio, 'rinunciare'. Ab: 'da'; dicare: 'dichiarare').Oggi la parola si usa in caso di rinuncia al trono compiuta da un monarca. Nel caso di una carica diversa si parla oggi di dimissioni. abdicazione ( approfondimento) f sing (pl.: abdicazioni) (storia) (politica) (diritto) rinuncia volontaria al potere da parte di un sovrano nel 1556 ci fu l'abdicazione di Carlo V

il 9 maggio 1946 il Re Vittorio Emanuele III fece l'abdicazione in favore di Umberto II, soprannominato per questo re di maggio Sillabazione ab | di | ca | zió | ne Pronuncia IPA: /abdika'tsjone/ Etimologia / Derivazione dal latino abdicatio, derivazione di abdicare Sinonimi dimissioni, rifiuto, abbandono

Luogo di clausura volontaria; Anno di pausa volontaria da studio o lavoro; La rinuncia al voto; La passa chi rinuncia; Chi lo dà rinuncia;

ABDICAZIONE

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Una volontaria rinuncia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.