Chi lo dà rinuncia. FORFAIT

Italiano

Sostantivo

forfait m inv

(forestierismo) prezzo prestabilito di un bene o di un servizio (sport) ritiro volontario da una competizione

Sillabazione

for | fait

Pronuncia

IPA: /for'f/

Etimologia / Derivazione

Da for e faire