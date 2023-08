Anno di pausa volontaria da studio o lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anno di pausa volontaria da studio o lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SABBATICO

Significato/Curiosita : Anno di pausa volontaria da studio o lavoro

L'orario di lavoro è il periodo di tempo che una persona dedica al lavoro retribuito. il lavoro non retribuito come le faccende domestiche personali, la... Di un periodo sabbatico. alcune università, o altre istituzioni che impiegano scienziati, medici o accademici, offrono un anno sabbatico retribuito come... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

