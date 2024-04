La Soluzione ♚ Fa sapere chi è mancato La definizione e la soluzione di 10 lettere: Fa sapere chi è mancato. NECROLOGIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fa sapere chi e mancato: Il necrologio, o necrologia, è una forma di annuncio funebre, di lunghezza variabile, che si pubblica su giornali e riviste in seguito alla morte: comprende generalità e una piccola biografia, pubblicata, in genere, con l'intenzione di rendere omaggio al defunto. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il necrologio, o necrologia, è una forma di annuncio funebre, di lunghezza variabile, che si pubblica su giornali e riviste in seguito alla morte: comprende generalità e una piccola biografia, pubblicata, in genere, con l'intenzione di rendere omaggio al defunto. necrologio m sing (pl.: necrologi) Annuncio funebre, su giornali o riviste, talvolta accompagnato da brevi cenni sulla vita e le opere del defunto. (nelle chiese) registro dei morti conservato da una chiesa Sillabazione ne | cro | lò | gio Pronuncia IPA: /nekro'ldo/ Etimologia / Derivazione dal latino necrologium formato dal greco e cioè "morto" e -logium Sinonimi necrologia, annuncio mortuario

(nelle chiese) obituario Altre Definizioni con necrologio; sapere; mancato; È un concentrato dell umano sapere; Sapere come si è fatti; Quella di sapere si spegne studiando; Un poker mancato; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Fa sapere chi è mancato

NECROLOGIO

N

E

C

R

O

L

O

G

I

O

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Fa sapere chi è mancato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.