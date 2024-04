La definizione e la soluzione di 6 lettere: L insetto del capriccioso. GRILLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Beppe Grillo, ufficialmente Giuseppe Piero Grillo (Genova, 21 luglio 1948), è un comico, cabarettista, politico, blogger e attore italiano. Lanciato nel mondo della televisione nel 1977, raggiunse in pochi anni una grande popolarità, che nel decennio successivo gli valse la partecipazione come protagonista in alcuni film commedia e il ruolo di testimonial in campagne pubblicitarie di grande successo. A partire dagli anni novanta si è dedicato prevalentemente agli spettacoli dal vivo, monologhi sull'attualità spesso di taglio ambientalista o legati all'economia. Il blog beppegrillo.it, aperto nel 2005, è stato per alcuni anni tra i più ...

grillo ( approfondimento) m sing (pl.: grilli)

(zoologia) , (entomologia) insetto nero della famiglia dei Grillidi

(senso figurato) individuo molto dinamico

Sillabazione

grìl | lo

Pronuncia

IPA: /grillo/

Etimologia / Derivazione

dal latino gryllus o grillus

Sinonimi

( senso figurato ) capriccio, ghiribizzo, voglia, desiderio, fantasia, ticchio, estro, velleità

capriccio, ghiribizzo, voglia, desiderio, fantasia, ticchio, estro, velleità ( familiare ) fissa

fissa (senso figurato) pallino

Parole derivate

Grillo-boy, grillista, grilliano, grilloide, grillese, grillante, grillesco, grillino, grillismo, grillotalpa

Termini correlati

cavalletta, locusta

esoscheletro

Alterati

(diminutivo) grilletto

Iperonimi

essere vivente, animale, invertebrato, artropode, insetto, pterigote, ortottero, ensifero, grillide

Proverbi e modi di dire