La definizione e la soluzione di 10 lettere: Inesprimibile a parole. INEFFABILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

ineffabile m e f sing (pl.: ineffabili)

che non può essere espresso o spiegato con semplici parole termine usato dagli Ebrei per definire il nome di Dio, che è troppo sacro per essere pronunciato

Sillabazione

i | nef | fà | bi | le

Pronuncia

IPA: /inef'fabile/

Etimologia / Derivazione

dal latino ineffabilis, formato da in, cioè "non", ed effabilis, ossia "che si può dire"; significa quindi "che non si può dire".

Sinonimi

incomunicabile, indefinibile, indescrivibile, indicibile, inenarrabile, inesprimibile, inspiegabile.

( per estensione ) intraducibile.

intraducibile. (ironico) eccezionale, fantastico, fenomenale, impagabile, inarrivabile, incomparabile, incredibile, inimmaginabile, meraviglioso, straordinario, strepitoso, unico.

Contrari