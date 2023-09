Dolci sardi con miele e formaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolci sardi con miele e formaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEADAS

Significato/Curiosita : Dolci sardi con miele e formaggio

Sevada, savada e sevata in lingua sarda) è un dolce fritto tipico della tradizione sarda a base di semola, formaggio pecorino e miele (o zucchero) come... Nome del piatto al singolare (seada) è spesso erroneamente modificato in "seadas", che è in realtà il nome sardo al plurale. dal momento che la lingua sarda... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

