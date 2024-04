La definizione e la soluzione di 11 lettere: Accogliere con dolci e liquori. FESTEGGIARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: L'anniversario di matrimonio è l'anniversario della data in cui un matrimonio ha avuto luogo. L'anniversario di matrimonio viene festeggiato dagli sposi scambiandosi un regalo e/o celebrandolo con una cena o una vacanza. Tipicamente gli anniversari di matrimonio vengono celebrati in privato tra i coniugi, ad eccezione di quelli di 25, 50 e 60 quando si festeggia insieme ad amici e parenti. In alcune culture è abitudine che gli sposi ricevano regali da parte di familiari e amici e per alcune religioni è tradizione che celebrino l'anniversario secondo il loro credo. L’usanza di festeggiare gli anniversari di matrimonio risale al Medioevo, ...

festeggiare (vai alla coniugazione)

Sillabazione

fe | steg | già | re

Pronuncia

IPA: /fested'dare/

Etimologia / Derivazione

derivazione di festa, dal latino festa che deriva da festus cioè "festivo, solenne"

Sinonimi

celebrare, solennizzare

accogliere festosamente, far feste, fare onore

fare festa

Termini correlati