La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un dolce intruglio. SCIROPPO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lo sciroppo d'acero è un liquido zuccherino ottenuto bollendo la linfa dell'acero da zucchero e dell'acero nero. È il terzo dolcificante naturale meno calorico (circa 260 calorie per cento grammi) superato dalla melassa e dalla stevia; ha un alto contenuto di sali minerali. Oltre a essere utilizzato nei paesi freddi, per le elevate calorie e proprietà nutrizionali, lo sciroppo d'acero è noto per le sue proprietà depurative oltre che energizzanti. Già gli indiani irochesi del Canada conoscevano la lavorazione della linfa d'acero. In origine veniva trattata in modo da ottenerne cristalli che fungevano da surrogato dello zucchero di canna. ...

sciroppo ( approfondimento) m sing (pl.: sciroppi)

(gastronomia) soluzione dolce e viscosa di acqua, zucchero e frutta o spezie lo sciroppo alla cannella è una delizia (medicina) (farmacologia) in forma liquida, è curativo orale anche con principio attivo

Voce verbale

sciroppo

prima persona singolare dell'indicativo presente di sciroppare

Sillabazione

sci | ròp | po

Pronuncia

IPA: /i'rppo/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale sirupus, dall’arabo sharab che significa bibita

Sinonimi

( raro ) salsa, concentrato, riduzione

salsa, concentrato, riduzione elisir

(per estensione) antibiotico

Parole derivate

sciropposo, sciroppare

Varianti