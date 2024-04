La Soluzione ♚ Dà il gusto alla granita La definizione e la soluzione di 8 lettere: Dà il gusto alla granita. SCIROPPO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su da il gusto alla granita: Lo sciroppo d'acero è un liquido zuccherino ottenuto bollendo la linfa dell'acero da zucchero e dell'acero nero. È il terzo dolcificante naturale meno calorico (circa 260 calorie per cento grammi) superato dalla melassa e dalla stevia; ha un alto contenuto di sali minerali. Oltre a essere utilizzato nei paesi freddi, per le elevate calorie e proprietà nutrizionali, lo sciroppo d'acero è noto per le sue proprietà depurative oltre che energizzanti. Altre Definizioni con sciroppo; gusto; granita; Un dolce intruglio; Un succo per preparare bibite colorate; Un classico gusto da gelati; Si dice di vino che tende al gusto zuccherino; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Dà il gusto alla granita

SCIROPPO

S

C

I

R

O

P

P

O

